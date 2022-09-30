Повестки в рамках частичной мобилизации получили более 8 тысяч петербуржцев

В рамках частичной мобилизации в Петербурге повестки в военкомат получили более 8 тысяч жителей города. Об этом сообщил заместитель военного комиссара города Ильфат Абзалов.

Как подчеркнул Абзалов, сейчас призыву подлежат только те, кто имеет категории годности А и Б в военном билете, а также военнослужащие запаса первого разряда.

Однако продолжается формирование отрядов территориальной обороны, куда могут призвать военнообязанных из второго и даже третьего разрядов, заключил он.

Вам будет интересно В Минобороны России рассказали, чем будут заниматься мобилизованные в зоне спецоперации Министерство обороны РФ назвало задачи, которые будут стоять перед россиянами, которые отправятся в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации. Добровольцы и... 29.09.2022 166

Ivbg отвечает на самые актуальные вопросы о повестках при частичной мобилизации.