Видео: в Ломоносовском районе задержан мужчина, обманувший 10 дачников на 2,5 млн рублей

Полиция раскрыла серию мошенничеств в сфере садового строительства в Ломоносовском районе Ленобласти – задержан уроженец Владивостока, обманувший десяток дачников на 2,5 млн рублей.

По версии полиции, 38-летний задержанный брал предоплату — до 50% от всей суммы — за строительство домов, бань и беседок, начинал имитировать бурную деятельность на дачном участке. Однако постепенно строительство затягивалось, а подрядчик и вовсе переставал выходить на связь.

В общей сложности с октября 2020 года жертвами мошенника стали не менее 10 дачников, пожелавших недорого построить домики. Общая сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Задержанным оказался уроженец Владивостока, который в 2013 году бежал в Петербург, не желая платить алименты бывшей жене. При этом жил он нелегально, без регистрации.

Соучастник задержанного уже отбывает наказание за кражи и такие же аферы в сфере строительства. Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.