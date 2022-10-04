Водитель мопеда разбился насмерть у поселка Поляны — фото

Смертельное ДТП произошло утром 4 октября у поселка Поляны в Выборгском районе Ленинградской области.

По предварительным данным полиции, водитель мопеда не справился с управлением на повороте — транспорт наехал на бортовой камень. Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.

Фото: 47news

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.