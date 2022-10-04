Водитель мопеда разбился насмерть у поселка Поляны — фото

Смертельное ДТП произошло утром 4 октября у поселка Поляны в Выборгском районе Ленинградской области.
По предварительным данным полиции, водитель мопеда не справился с управлением на повороте — транспорт наехал на бортовой камень. Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.
Фото: 47news
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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03.10.2022 110