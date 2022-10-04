Водитель мопеда разбился насмерть у поселка Поляны — фото

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло утром 4 октября у поселка Поляны в Выборгском районе Ленинградской области.

По предварительным данным полиции, водитель мопеда не справился с управлением на повороте — транспорт наехал на бортовой камень. Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.

Водитель мопеда разбился насмерть у поселка Поляны — фото погиб водитель, Ленобласть, ДТП, Выборгский район
Водитель мопеда разбился насмерть у поселка Поляны — фото погиб водитель, Ленобласть, ДТП, Выборгский район
Водитель мопеда разбился насмерть у поселка Поляны — фото погиб водитель, Ленобласть, ДТП, Выборгский район
Фото: 47news

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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03.10.2022 110
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