Синоптик предупредил о надвигающемся на регион североатлантическом циклоне.
Михаил Леус рассказал о новом североатлантическом облачном вихре, приближающемся к региону с запада. По данным синоптика, циклон сделает погоду облачной и дождливой
Температура воздуха +10…+12°, по области +8…+13°. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, — поделился синоптик.
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04.10.2022 172