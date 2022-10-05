Синоптик предупредил о надвигающемся на регион североатлантическом циклоне.

Михаил Леус рассказал о новом североатлантическом облачном вихре, приближающемся к региону с запада. По данным синоптика, циклон сделает погоду облачной и дождливой

Температура воздуха +10…+12°, по области +8…+13°. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, — поделился синоптик.