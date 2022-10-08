Для туристов, находящихся в Крыму, заработала горячая линия

Если туристы испытывают трудности, они могут получить информацию по номеру горячей линии.

Как сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова, для туристов, которые испытывают трудности в Крыму в связи с инцидентом, работает горячая линия по телефону: 8 (800) 511-80-18.

Организованные туристы, которые ещё не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам для этого необходимо обратиться к администраторам средств размещения (отелей, санаториев и т. д.), в которых у них забронирован номер, — заявила глава ведомства.

Напомним, 8 октября стало известно о взрыве на Крымском мосту. В результате ЧП обвалились два пролета.