Инвалид ударил мужчину ножом в живот в Пикалево

По информации ivbg.ru, 9 октября около 23:00 скорая помощь забрала 32-летнего мужчину с ножевым ранением живота от дома на улице Спортивной в Пикалево Бокситогорского района.

Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое и поместили его в реанимацию. Подозреваемый задержан в подъезде этого же дома – им оказался 57-летний мужчина с инвалидностью II группы.

Следствие полагает, что мужчина взялся за нож во время ссоры. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью заведено уголовное дело.