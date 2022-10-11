Под Тихвином завершен дорожный ремонт на региональной трассе Кончик — Лукино

Дорожники привели в порядок трехкилометровый участок трассы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Здесь уложен новый асфальт, укреплены обочины и поставлены новые знаки. Работы выполнены досрочно с опережением графика сразу на два года: первоначально ремонт здесь планировалось провести в 2024 году.

«Это уже третий ремонт на региональной сети дорог восточной части области. Ранее мы завершили обновление трассы Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь у поворота на деревню Тервеничи и отремонтировали пять километров в сторону Алёховщины», — рассказал глава дорожного комитета Денис Седов.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.