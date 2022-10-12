В ходе рейда на петербургской ж/д станции поймали 19 нелегальных мигрантов

По информации ivbg.ru, транспортная полиция совместно с Росгвардией провела рейд, в ходе которого были выявлены 19 случаев нарушения миграционного законодательства.
Рейд прошел на железнодорожной станции «Санкт-Петербург – Сортировочная – Московская». Полицейские проверили паспорта у 526 иностранцев.
На 14 граждан составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ. Еще несколько использовали поддельные бланки документов. Решается вопрос об уголовных делах в отношении пяти мигрантов по ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложных документов).
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05.10.2022 1350