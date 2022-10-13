Фото: Сергей Перминов познакомил с работой сенаторов РФ молодых жителей Ленобласти

Сенатор от Ленинградской области, заместитель председателя Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов 13 октября познакомил делегацию юных жителей региона с работой Совета Федерации.

«Знакомство с Советом Федерации встретило их неподдельный интерес. Пожелал ребятам успехов в учебе и созидании. Светлые лица, сияющие глаза, море вопросов, – у них точно все получится!» – рассказал Сергей Перминов

Экскурсия для детей из социально незащищенных семей и победителей творческих конкурсов прошла в рамках многолетнего сотрудничества «Команды 47» и Российского детского фонда.