Синоптик рассказал, должен ли выпадать снег в Петербурге на праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Специалист подчеркнул, что с середины 20 века снег во время православного праздника в Петербурге наблюдался только три раза.

Как пишет синоптик Александр Колесов, подписчики часто спрашивают его о том, должен ли выпадать снег в Северной столице во время Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября).

Специалист отметил, что максимальные осадки в виде снега наблюдались в Петербурге в 1992 году. Тогда во второй половине октября наблюдалась крайне холодная погода с постоянными снегопадами. В день православного праздника высота снега достигала 4 сантиметров, а утром, 15 октября 17 сантиметров.

Также рекордные осадки в канун Покрова были в 2002 году — 35, 6 мм выпали 9 октября. К 14 октября снег начал постепенно таять, и к 14 октября высота снежного покрова достигала 1 см.

Немного снега было и в 2009 году — к 14 октября наблюдался незначительный снежный покров.

В другие временные промежутки осадков в виде снега на православный праздник либо не было, либо они были в виде дождей. Напрашивается итог: отсутствие снежных осадков в канун и во время праздника — нормальное явление.