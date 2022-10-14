Новый циклон начнет портить погоду в Ленобласти и Петербурге уже с воскресенья

Синоптик публикует новые данные о приближающемся циклоне к региону.

Синоптик Александр Колесов в своем Телеграм предупредил жителей региона о новом циклоне. По данным специалиста, в субботу, 15 октября, погода будет еще теплой и с минимальными осадками, чего нельзя сказать о последнем дне недели.

Так, в воскресенье, 16 октября, погоду Ленобласти и Петербурге будет формировать новый циклон. С ним в регион придут дожди, сильные ветры и понижение температуры. Действовать циклон будет и на следующей неделе.

С воскресенья на понедельник следующий циклон испортит погоду окончательно. Усиление южного, затем западного ветра в порывах до 15-20 м/с создаст условия для подъема уровня воды в Невской губе и в реке Неве. Атмосферный фронт принесет дожди. А в тылу этого циклона начнется похолодание, которое осуществится уже в середине недели, — поделился синоптик.