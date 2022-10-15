Руководство СПбГУ приняло решение закрыть факультет свободных искусств

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) закроется факультет свободных искусств. Текущий учебный год для него станет последним.

Как рассказал в своём tg-канале преподаватель вуза Виктор Мазин, о принятом решении сотрудникам объявили во время собрания 13 октября. По его словам педагога, ему и коллегам сообщили, что факультет «не соответствует стандартам». Причина несоответствия объяснена не была.

При этом никакой информации о том, на какие факультеты переведут студентов и преподавателей, к настоящему моменту нет.

Вам будет интересно В СПбГУ появился Институт теологии Ректор университета Николай Кропачев и митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий в ходе встречи подписали соглашение о сотрудничестве. Участники встречи договорились о... 06.10.2022 206

Факультет свободных искусств СПбГУ был открыт в 2011 году на основе образовательной программы вуза «Искусства и гуманитарные науки». В конце мая отделение подверглось прокурорской проверке и пересмотру программы обучения. Эксперты вынесли несколько замечаний, включая сильное соответствие худшим западным стереотипам, пишут «Невские новости«.