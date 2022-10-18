Петербуржцев, похитивших с чужой карты почти 30 тысяч рублей, задержали спустя 1,5 месяца

Оба оказались ранее судимы.

Оперативники Главка задержали двух молодых людей, которые в августе похитили с чужой банковской карты почти 30 тысяч рублей. Задержать злоумышленников удалось накануне, пишет Петербургская полиция в своем Телеграм.

Молодые люди возрастом 22 и 25 лет уже ранее были судимы. Одного из них отпустили под подписку о невыезде. Другой задержан.