Петербуржцев, похитивших с чужой карты почти 30 тысяч рублей, задержали спустя 1,5 месяца

Автор: Анастасия Щербакова
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Оба оказались ранее судимы.

Оперативники Главка задержали двух молодых людей, которые в августе похитили с чужой банковской карты почти 30 тысяч рублей. Задержать злоумышленников удалось накануне, пишет Петербургская полиция в своем Телеграм.

Молодые люди возрастом 22 и 25 лет уже ранее были судимы. Одного из них отпустили под подписку о невыезде. Другой задержан.

Петербуржцев, похитивших с чужой карты почти 30 тысяч рублей, задержали спустя 1,5 месяца Петербург, кража
Петербуржцев, похитивших с чужой карты почти 30 тысяч рублей, задержали спустя 1,5 месяца Петербург, кража
Фото: Петербургская полиция
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Петербуржцев, похитивших с чужой карты почти 30 тысяч рублей, задержали спустя 1,5 месяца Петербург, кража
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