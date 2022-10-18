ГД приняла в первом чтении проект закона об универсальном пособии для беременных и детей

Предполагается, что норма вступит в силу 1 января будущего года.
По данным министерства труда, пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребёнком до полутора лет, выплату на первого ребёнка, а также пособие, предусмотренное на третьего ребёнка.
На заседании Госдумы вице-премьер Татьяна Голикова допустила, что универсальное пособие на детей будет выдаваться без заявления.
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11.10.2022 195