Из Петербурга до Будогощи отменят несколько поездов

Ремонт железнодорожной инфраструктуры внесет изменения в расписание поездов 19 и 21 октября.

Так, отменят несколько поездов из Петербурга в Будогощь: № 6371/6372, 6373/6374, 6379/6380, 6127, 6133 и 6135. Перерыв в движении составит более 18 часов.

Ремонт будет идти на участке дороги Мга — Будогощь — Мга. В это время для удобства пассажиров будут ходить автобусы №856 до Киришей (в 12:00 и 14:00) и №255 до Будогощи (в 15:55 и 18:00).