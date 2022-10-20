В Ленобласти выявили 93 новых заражения COVID-19 на 20 октября

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 93 человек.
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14.04.2022 2505
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+2).
- Волосовский район: Волосово (+1), Остроговицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+6), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), Янино-2 (+1), Воейково (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+6), массив Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+2), Романовка (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Лепсари (+1), КП Прилесный (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+2), Глебычево (+1), Рощино (+2), Светогорск (+4), Каменногорск (+1), Ермилово (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+4).
- Киришский район: Кириши (+5).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5).
- Ломоносовский район: Низино (+1), Горбунки (+1).
- Лужский район: Луга (+3).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Петровское (+1), Красноозёрное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+4).
- Тихвинский район: Тихвин (+15).
- Тосненский район: Ульяновка (+1), Любань (+1).