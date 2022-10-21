Трое мигрантов отправятся в колонию за вымогательство у петербуржца 100 тыс. рублей. Мужчину спасла хитрость

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге вынесли приговор в отношении 25-летнего Зарабиддина А., 24-летнего Али Ю. и 26-летнего Иброхима К., обвиняемых в вымогательстве.

Следствие установило, что 8 апреля 2021 года мигранты, угрожая расправой, потребовали от петербуржца 100 тысяч рублей. Мужчина согласился отдать деньги, однако сказал, что ему нужно за ними съездить.

Затем сумел позвать на помощь правоохранителей, под контролем которых произошла передача крупной суммы. Каждого мигранта приговорили к 2,5 годам в колонии общего режима.