В Госдуме предложили сократить рабочую неделю семьям мобилизованных

Рабочую неделю предлагают сократить для работающих родителей с детьми, при этом зарплату предусмотрено оставить на прежнем уровне.

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин намерены внести на рассмотрение Думы законопроект о сокращении до тридцати пяти часов рабочей недели для супругов мобилизованных, пишет ТАСС. Поправки хотят внести в ТК Россия.

Рабочую неделю предлагают сократить для работающих родителей с детьми, при этом зарплату предусмотрено оставить на прежнем уровне. Кроме того, по проекту работодатель должен предоставлять родителям и женам (мужьям) мобилизованных по их заявлениям отпуска без сохранения зарплаты до четырнадцати календарных дней в году.

По пояснению одного из авторов инициативы Бориса Пайкина, мера даст возможность работающим супругам мобилизованных совмещать работу с уходом за детьми. Отмечается, что на оставшегося родителя из-за призыва супруга ложится большая нагрузка.