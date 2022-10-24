Именно такая сумма была собрана с начала специальной военной операции на счет фонда «Ленинградский рубеж»

«Всем, что необходимо по нормативу, военнослужащих обеспечивает Министерство обороны, но есть и дополнительные вещи, которыми мы можем помочь. Слова искренней благодарности всем, кто принимает участие в оказании помощи мобилизованным и добровольцам. У нас получилась действительно народная акция #МыВмест. Это реальная помощь, которая будет продолжаться», –отметил Александр Дрозденко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, после начала частичной мобилизации в России появились мошенники, которые пользуются доверчивостью людей и предлагают отправить деньги на частные счета, утверждая, что эти средства пойдут на помощь военнослужащим.

Глава региона подчеркнул, что сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет только на счет фонда «Ленинградский рубеж» (его реквизиты есть на сайте Администрации Ленобласти), а сбор вещей – через районные добровольческие штабы «МыВместе».

Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.