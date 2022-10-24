Сотрудникам администрации Ленобласти напомнили на незаконность получения дополнительного дохода

Сотрудникам областной администрации напомнили, могут ли они владеть ценными бумагами, участвовать в управлении компанией и с какими ограничениями и запретами связано получение дополнительного дохода

Организаторы встречи, посвященной профилактики коррупционных и иных правонарушений, сделали особый акцент на законных способах получения гражданскими служащими дополнительного дохода, подробно проконсультировали участников семинара по вопросам инвестиций в российские финансовые инструменты и осуществления деятельности, в рамках «Налога на профессиональный доход», то есть в качестве самозанятых граждан.

Закрепить полученные на семинаре знания помогла интерактивная часть – специально разработанный тематический кроссворд «Ценные бумаги и рынок ценных бумаг».

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