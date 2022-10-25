Стало известно, за какие автомашины придется заплатить налог на роскошь в 2022 году

Это касается автомобилей стоимостью больше трех млн рублей и возраст которых не более пяти лет.

Федеральная налоговая служба обнародовала список автомобилей, за которые владельцам придется заплатить «налог на роскошь». В то же время в ведомстве отметили, что до 2023 года в стране будут действовать старые правила начисления этого вида обременения, согласно которым под налог попадают авто стоимостью больше трех млн рублей и возраст которых не более пяти лет.

С 2023 года вступают в силу изменения, по которым роскошью будет считаться машины стоимостью 10-15 млн рублей и возрастом до 10 лет, а также машины по цене выше 15 млн рублей не более 20 лет со дня выпуска.

Правительство еще не утвердило полный список таких машин, но предположительно в него войдут некоторые марки Aurus, Aston, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Porsche и Rolls-Royce.