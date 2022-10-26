Ленобласть накроет густой туман в ближайшие часы

В ближайшие часы в Ленинградскую область накроет густой туман. Об этом говорится в экстренном предупреждении, распространенном региональным ГУ МЧС.
Согласно предупреждению, в ближайшие 1-2 часа в регионе местами ожидается туман с видимостью 500 м и менее.
Спасатели предупреждают, что надо быть очень внимательными. В условиях тумана повышается вероятность ДТП, происшествий на воде, изменений в расписании движения воздушных судов.
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