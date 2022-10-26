Перенос данных на телефон пенсионеру из Петербурга обошелся в 387 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 70-летний житель Санкт-Петербурга лишился более 387 тысяч рублей после действий специалиста по ремонту телефонов.

Пенсионер вызвал мастера для переноса данных из одного гаджета в другой. Когда 19-летний злоумышленник ушел, мужчина обнаружил списание накоплений со счета в онлайн-банке.

На следующий день молодой человек вернулся и потребовал 10 тысяч рублей за установку антивируса. По факту мошенничества завели уголовное дело. Подозреваемого задержали 24 октября на Тихорецком проспекте.