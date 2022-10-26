Почти 350 детей-сирот из Донбасса были приняты в российские приёмные семьи

Около 350 детей-сирот из Донбасса нашли свой дом в приемных семьях в 16 регионах России, большинство из них из категории, которую практически невозможно было пристроить.

— Мы лично отрабатываем это с губернаторами, они берут под свою ответственность, в каждом регионе подбираются семьи, – заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте Россия Мария Львова-Белова.

Зачастую в семьи принимали детей, которых практически невозможно было обустроить на присоединённых территориях. Это большие семейные группы, в которых ещё есть дети с инвалидностью.

Согласно опросу, 60 процентов россиян считают, что российские дети-сироты должны оставаться в России, даже если им придётся расти в детских домах.