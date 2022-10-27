Ряд российских регионов захотели объявить «трудовую мобилизацию» студентов

По утверждению юристов, права студентов в этом случае будут соблюдены.

Власти Ленинградской, Курской и некоторых других областей сообщили о готовности подключиться к «трудовой мобилизации» студентов, которую не так давно начали власти Кузбасса, пишут «Известия». На время занять места тех, кого призвали для участия в СВО, могут учащиеся последних курсов профтехучилищ, техникумов, колледжей и вузов. По утверждению юристов, права студентов в этом случае будут соблюдены.

В Курганской области студенты ссузов уже проводят последний год обучения на производстве. Также вузы региона собираются включиться в работу для замещения сотрудников, покинувших работу из-за частичной мобилизации. Обдумывают возможность привлечения к работе на местных предприятиях студентов Челябинской области.

В Чукотском АО отметили, что схема привлечения студентов известна, но реализовывать её пока не намерены, так как с дефицитом рабочих кадров справляются за счёт внутренних резервов местных организаций. Студенты же полагают, что подобные шаги помогут им получить опыт и заработать деньги.