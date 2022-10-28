Доцент вуза сбила семиклассника во дворе Петербурга. Только в 2022 году ее уже 42 раза привлекали за нарушения ПДД

По информации ivbg.ru подросток пострадал в ДТП 27 октября около 19:00 возле дома № 29/1 на Будапештской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Kia Venga при заезде во двор сбил 13-летнего ученика 7 класса, который ехал по тротуару на электросамокате. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

За рулем иномарки находилась 43-летняя доцент кафедры одного из городских вузов. Только в 2022 году ее уже 42 раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.