Доцент вуза сбила семиклассника во дворе Петербурга. Только в 2022 году ее уже 42 раза привлекали за нарушения ПДД

По информации ivbg.ru подросток пострадал в ДТП 27 октября около 19:00 возле дома № 29/1 на Будапештской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Kia Venga при заезде во двор сбил 13-летнего ученика 7 класса, который ехал по тротуару на электросамокате. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
За рулем иномарки находилась 43-летняя доцент кафедры одного из городских вузов. Только в 2022 году ее уже 42 раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.
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17.02.2022 2098