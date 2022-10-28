На сколько изменится цена проезда в общественном транспорте Петербурга в 2023 году

С начала 2023 года в Санкт-Петербурге планируется изменение стоимости проезда в общественном транспорте. Однако, по словам финансового омбудсмена Ассоциации российских банков Павла Медведева, большого роста ждать не следует.

«Общая инфляция будет 12-13 % по году, так что 7 % – это еще очень по-божески. Средняя потребительская корзина, которая нашим Росстатом учитывается – подорожает на 12-13 %, такой прогноз центрального банка, правительство, по-видимому не возражает», – отметил Павел Медведев

Решение об изменении стоимости проезда комитет по тарифам может принять в ближайшие недели. Ожидается, что рост не превысит официальный уровень инфляции. В частности, на пять рублей может вырасти стоимость жетона, однако большинство петербуржцев, как правило, пользуются проездными билетами. На «гостевой» тариф приходится менее 10% всех поездок, его используют чаще всего туристы.

Еще 45% поездок приходится на «Подорожник». Учитывая, что Комтранс предложил сохранить скидку, в 2023 году она тоже составит 21 рубль с каждого проезда.