В Петербурге будут судить медсестер за фиктивные документы о вакцинации от COVID-19

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге впервые зарегистрировали уголовное дело о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.

Следствие полагает, что медицинские сестры Дарья Д. и Мария Ш. в 2022 году выдали фиктивные документы о прохождении вакцинации от COVID-19 минимум четырем людям. От каждого они получили по 5000 рублей.

Медицинским сестрам грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 2 лет либо лишение свободы на тот же срок.