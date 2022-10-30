Пешехода дважды переехали возле Кингисеппа

По информации ivbg.ru, 29 октября около 20:00 на 16-м километре дороги из Кингисеппа в деревню Манновка в Кингисеппском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

УАЗ «Патриот» сбил мужчину на проезжей части, после чего на пешехода наехала «Нива». От полученных травм пострадавший скончался на месте. Его личность устанавливается, на вид погибшему 35-40 лет, худощавого телосложения.

По данным дорожной полиции, водитель «Патриота» в 2022 году 10 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.