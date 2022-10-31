Suomenmaa: перспективы экономики Финляндии в настоящее время плачевнее, чем год назад

На страницах издания Suomenmaa был опубликован материал, в котором говорится, что перспективы экономики Финляндии сегодня плачевнее, чем в 2021 году.

Так, год назад, индекс доверия был равен 2,7, а в феврале данный показатель составил уже 0,5. Отмечается, что перспективы для ведения бизнеса в этой стране ухудшились во всех главных отраслях.

В Ассоциации финских предпринимателей подчеркнули, что перспективы предприятий Финляндии ухудшаются изо дня в день. По словам Сами Пакаринена, директора Ассоциации финских предпринимательств, «в экономике Финляндии сейчас застой, пока тяжело сказать, сколько он продлится и насколько серьезным будет».