Жители Петербурга и Всеволожска задержаны за кражу сейфов с миллионами в Федоровском

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, 29 октября в полицию Тосненского района обратились представители подрядной строительно-монтажной фирмы, занимающейся вырубками. Ночью в филиале организации на Малой улице в поселке Федоровское побывали воры.

Их добычей стали три сейфа в служебных кабинетах. Злоумышленники вытащили их на улицу, взломали и забрали четыре миллиона рублей.

Подозреваемых задержали вечером 29 октября на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге – ими оказались 26-летний петербуржец и 27-летний житель Всеволожска. Оба официально нигде не работают.

Правоохранители обнаружили и изъяли средства для проникновения и вскрытия металлических хранилищ, три радиостанции, маскировку, автомобили Lada Largus и Hyundai Solaris.

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25.10.2022 143
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