Спасателям пришлось «вырезать» водителя из кабины столкновения грузовиков на «Коле»

ДТП с участием двух грузовиков произошло сегодня утром, 1 ноября, на 147-м километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленобласти.

По предварительным данным, у поселка Селиваново по касательной столкнулись грузовые автомобили Freightliner и «КамАЗ». Водитель грузовой иномарки после удара оказался зажат в кабине.

Фото: 47news

Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического инструмента. 54-летнего мужчину госпитализировали.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.