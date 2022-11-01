Спасателям пришлось «вырезать» водителя из кабины столкновения грузовиков на «Коле»

ДТП с участием двух грузовиков произошло сегодня утром, 1 ноября, на 147-м километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленобласти.
По предварительным данным, у поселка Селиваново по касательной столкнулись грузовые автомобили Freightliner и «КамАЗ». Водитель грузовой иномарки после удара оказался зажат в кабине.
Фото: 47news
Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического инструмента. 54-летнего мужчину госпитализировали.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.
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