Спасателям пришлось «вырезать» водителя из кабины столкновения грузовиков на «Коле»

Автор: Гузель Галимова
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ДТП с участием двух грузовиков произошло сегодня утром, 1 ноября, на 147-м километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленобласти.

По предварительным данным, у поселка Селиваново по касательной столкнулись грузовые автомобили Freightliner и «КамАЗ». Водитель грузовой иномарки после удара оказался зажат в кабине.

Спасателям пришлось «вырезать» водителя из кабины столкновения грузовиков на «Коле» трасса Кола, столкнулись грузовики, Ленобласть, ДТП
Спасателям пришлось «вырезать» водителя из кабины столкновения грузовиков на «Коле» трасса Кола, столкнулись грузовики, Ленобласть, ДТП
Спасателям пришлось «вырезать» водителя из кабины столкновения грузовиков на «Коле» трасса Кола, столкнулись грузовики, Ленобласть, ДТП
Фото: 47news

Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического инструмента. 54-летнего мужчину госпитализировали.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

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01.11.2022 64
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