Фото: 13 тысяч сигарет не выпустили из Пулково в Баку

По информации ivbg.ru, гражданин России улетал в Азербайджан рейсом «Санкт-Петербург – Баку». Для прохождения таможенного контроля он выбрал зеленый коридор, заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному декларированию.
Однако при осмотре сотрудники таможенного поста Пулково обнаружили у пассажира сигареты различных марок в количестве 649 пачек – это около 13 тысяч штук.
Заведено дело об административном правонарушении о недекларировании либо недостоверном декларирование товаров.
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27.10.2022 196