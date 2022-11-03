Фото: 13 тысяч сигарет не выпустили из Пулково в Баку

По информации ivbg.ru, гражданин России улетал в Азербайджан рейсом «Санкт-Петербург – Баку». Для прохождения таможенного контроля он выбрал зеленый коридор, заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Однако при осмотре сотрудники таможенного поста Пулково обнаружили у пассажира сигареты различных марок в количестве 649 пачек – это около 13 тысяч штук.

Заведено дело об административном правонарушении о недекларировании либо недостоверном декларирование товаров.