Ленинградцы шлют видеопослания участникам СВО

«Возвращайтесь живыми! Возвращайтесь с победой! Мы вас любим и ждем», – эти слова звучали сегодня чаще всего в видеопосланиях участникам СВО, которые записали и разместили в сети жители Ленинградской области.

По мнению вице-губернатора Ленинградской области Анны Данилюк, видеообращения нагляднее всего показывают уровень поддержки участников спецоперации со стороны жителей региона.

«Приветствия записывают мамы и бабушки, ветераны, врачи, педагоги, работники социальной сферы, лидеры общественного мнения, волонтеры, ребята, школьники, даже детсадовцы. В каждом таком послании – слова любви и поддержки», – сказала Анна Данилюк

Вице-губернатор выразила благодарность участвовавшим в этой и других акциях жителям региона, объединенным общим лозунгом «#Мы вместе». Фрагменты видеописем ленинградцев можно посмотреть здесь.

В акции видеопоздравлений #МыВместе может принять участие любой. Нужно записать на видео поздравление и публиковать пост на своих страницах в социальных сетях с хештегом #добропомощь47. Акция продлится до 7 ноября, а видеообращения отправят участникам спецоперации.

Инициатором акции является Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области.