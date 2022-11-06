В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 28 человек

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 6 ноября.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 28 человек.

За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 39 человек. Трое жителей региона госпитализированы.

Отмечается, что за сутки ни один человек не скончался в результате болезни.