В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 28 человек

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 6 ноября.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 28 человек.

За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 39 человек. Трое жителей региона госпитализированы.

Отмечается, что за сутки ни один человек не скончался в результате болезни.

Вам будет интересно
Новая вакцина от ковида «Конвасэл» запущена в гражданский оборот
Вакцина от коронавирусной инфекции «Конвасэл», которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, 28 сентября вышла в гражданский оборот. Как предполагается,...
27.10.2022 241
Автор