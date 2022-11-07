Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 7 ноября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, в течение суток вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово ЛНР. Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено.

В ходе боевых действий уничтожено до ста украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.

На Красно-Лиманском направлении противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР. Все атаки отражены.

В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и до 130 раненными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. Противник отброшен на исходные позиции.

Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Вам будет интересно В Ленобласти начали действовать льготы для семей участников СВО В Ленобласти вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом в... 02.11.2022 181

Киевский режим продолжал провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции.

Обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области.

Ответным огнём российской артиллерии батарея противника подавлена.

Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме.