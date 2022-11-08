Прохожий получил ножом в живот от кладовщика-рецидивиста в Отрадном

По информации ivbg.ru, 5 ноября в полицию сообщили о драке на улице Лесной в Отрадном. С места с ножевым ранением живота увезли 33-летнего местного жителя.

Подозреваемый в причинении травм задержан 7 ноября на улице Гагарина в Отрадном – им оказался 27-летний кладовщик. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Установлено, что с 2011 года мужчина шесть раз привлекался к уголовной ответственности за покушение на незаконное хранение оружия, грабежи, разбой, кражу. В августе 2022 года он отпущен под подписку о невыезде.