Присяжные оправдали мужчину, которого обвиняли в смертельном избиении знакомого молотком в Кронштадте

Суд присяжных вынес решение в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого и краже его сумки с имуществом в Кронштадте.

Следствие установило, что 24 мая 2017 года мужчина нанес знакомому не менее 17 ударов молотком по голове, шее и груди на улице Восстания в Кронштадте. Пострадавший скончался на месте.

Следствие полагает, что после этого убийца забрал сумку убитого. В ней находились кошелек с 5000 рублей, мобильный телефон, паспорт, водительские права, банковские карты, ключи от автомобиля, квартиры и гаража.

Представленные следствием доказательства не убедили присяжных, которые единодушно полностью оправдали обвиняемого.