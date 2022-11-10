В Ленобласти выявили 61 новое заражение COVID-19 на 10 ноября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 61 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 10 ноября.
Вам будет интересно
Даже если вы легли спать раньше полуночи, провели в кровати положенные 8 часов, то с утра все равно можете чувствовать...
23.03.2022 1682
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+1), Ефимовский (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Зимитицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+4).
- Всеволожский район: Всеволожск (+4), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Сертолово (+5), Хирвости (+1).
- Выборгский район: Выборг (+3), Рощино (+1), Советский (+2), Светогорск (+4).
- Гатчинский район: Гатчина (+1), Тайцы (+1).
- Кингисеппский район: Ивангород (+2).
- Киришский район: Пчевжа (+1).
- Кировский район: Назия (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).
- Ломоносовский район: Куттузи (+1), Копорье (+2), Капорское (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+3).
- Приозерский район: Кузнечное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+5).
- Тихвинский район: Тихвин (+4).