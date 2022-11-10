В Ленобласти выявили 61 новое заражение COVID-19 на 10 ноября

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 61 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 10 ноября.

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Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

  • Бокситогорский район: Пикалёво (+1), Ефимовский (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+1), Зимитицы (+1).
  • Волховский район: Волхов (+4).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+4), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Сертолово (+5), Хирвости (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+3), Рощино (+1), Советский (+2), Светогорск (+4).
  • Гатчинский район: Гатчина (+1), Тайцы (+1).
  • Кингисеппский район: Ивангород (+2).
  • Киришский район: Пчевжа (+1).
  • Кировский район: Назия (+1), Мга (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).
  • Ломоносовский район: Куттузи (+1), Копорье (+2), Капорское (+1).
  • Подпорожский район: Винницы (+3).
  • Приозерский район: Кузнечное (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+5).
  • Тихвинский район: Тихвин (+4).
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