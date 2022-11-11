Врачи впервые излечили еще не родившегося ребенка от смертельной генетической болезни

Врачи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско впервые излечили еще не родившегося ребенка от редкой генетической болезни, из-за которой дети могут умереть вскоре после рождения. Исцеленная девочка появилась на свет в срок.

Маленькую пациентку зовут Айла Башир. Еще внутри утробы матери ей диагностировали болезнь Помпе. Из-за нее повреждаются мышечные и нервные клетки, кожа и слизистые становятся синюшными, развиваются гипертрофия языка, отеки, тахикардия, удушье. Большинство детей умирает в первые два года жизни.

Чтобы вылечить Айлу, врачи во время беременности ее матери внутриутробно применили ферментозаместительную терапию. Женщина и плод прошли шесть процедур. Сейчас терапия Айлы продолжается. Девочка чувствует себя хорошо и развивается без отклонений.