В Кудрово Всеволожского района запланирован ремонт теплосетей. Работы начнутся 14 ноября и должны завершиться 20 ноября.
На период проведения работ улицу Пражская перекроют для автомобилистов. Также изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы № 596А (пр. Строителей) и № 596Б будут переведены на Английскую улицу.
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10.11.2022 39