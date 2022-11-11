В Кудрово Всеволожского района запланирован ремонт теплосетей. Работы начнутся 14 ноября и должны завершиться 20 ноября.

На период проведения работ улицу Пражская перекроют для автомобилистов. Также изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы № 596А (пр. Строителей) и № 596Б будут переведены на Английскую улицу.