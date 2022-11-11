В Кудрово на неделю перекроют улицу

Автор: Сергей Агутин
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В Кудрово Всеволожского района запланирован ремонт теплосетей. Работы начнутся 14 ноября и должны завершиться 20 ноября.

На период проведения работ улицу Пражская перекроют для автомобилистов. Также изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы № 596А (пр. Строителей) и № 596Б будут переведены на Английскую улицу.

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Фото: комитет по транспорту правительства Ленобласти
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10.11.2022 39
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