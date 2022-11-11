Житель Гатчины скончался в больнице после драки с незнакомцем

По информации ivbg.ru, по подозрению в участии в драке со смертельным исходом 10 ноября задержан житель Гатчины.
Следствие полагает, что 23 октября житель Гатчины выпил алкоголя и отправился на прогулку. Недалеко от железнодорожной платформы «Татьянино» он поссорился с незнакомцем и подрался.
Домой он вернулся с закрытой черепно-мозговой травмой. Позже был госпитализирован в тяжелом состоянии, а на следующий день умер.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, заведено уголовное дело.
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21.05.2022 9478