Газопроводы бесплатно проведены уже к 8000 земельных участков ленинградцев

Параллельно ленинградцы заключают договоры на проведение работ внутри своего земельного участка и в доме.

«В Ленинградской области выделяется субсидия из областного бюджета для проведения работ на участках и в домах жителей. 60 тыс. руб. из этих средств можно потратить на приобретение любого газоиспользующего оборудования: котла, плиты, водонагревателя», — отметил заместитель председателя правительства Евгений Барановский.

Напомним, что субсидии для ленинградцев увеличены с 145 тыс. рублей до 180, а для льготников с 165 тысяч рублей до 200. При этом инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. 35 тысяч рублей из этой суммы можно потратить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Подать заявку можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке.