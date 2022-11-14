40 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 40 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 ноября.

  • Волосовский район: Извара (+1).
  • Волховский район: Волхов (+2).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+3), Кудрово (+1), Сертолово (+4), пгт. им. Свердлова (+1), Хапо-Ое (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+1), Советский (+1), Огоньки (+1).
  • Гатчинский район: Малое Верево (+1), Коммунар (+1).
  • Кировский район: Синявино (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
  • Ломоносовский район: Аннино (+1), Гора-Валдай (+1), Куттузи (+1).
  • Лужский район: Луга (+4), Серебрянский (+1).
  • Подпорожский район: Винницы (+2), Вознесенье (+1), Кипрушино (+2).
  • Сланцевский район: Сланцы (+2).
  • Тихвинский район: Тихвин (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+2).
Вам будет интересно
Детские новогодние праздники в Ленобласти пройдут без ограничений
Детские новогодние праздники в Ленобласти состоятся во всех образовательных учреждениях. К тому же новогодние утренники в детских садах будут открыты для...
07.11.2022 244
Автор