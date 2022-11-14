40 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 40 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 ноября.
- Волосовский район: Извара (+1).
- Волховский район: Волхов (+2).
- Всеволожский район: Всеволожск (+3), Кудрово (+1), Сертолово (+4), пгт. им. Свердлова (+1), Хапо-Ое (+1).
- Выборгский район: Выборг (+1), Советский (+1), Огоньки (+1).
- Гатчинский район: Малое Верево (+1), Коммунар (+1).
- Кировский район: Синявино (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
- Ломоносовский район: Аннино (+1), Гора-Валдай (+1), Куттузи (+1).
- Лужский район: Луга (+4), Серебрянский (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+2), Вознесенье (+1), Кипрушино (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+2).
- Тихвинский район: Тихвин (+1).
- Тосненский район: Тосно (+2).
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07.11.2022 244