Видео: серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Сумской и Одесской областях

Очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, один из которых попал на видео ниже. Также сообщения взрывах приходят из Сумской и Одесской областей.

По всей территории Украины звучит воздушная тревога. В ряде областей работает ПВО, предположительно, звуки которого и слышит комментатор на видео.

По сообщениям очевидцев, в Киеве прозвучало уже 5 взрывов на объектах критической инфраструктуры.