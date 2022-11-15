Видео: серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Сумской и Одесской областях

Автор: Сергей Агутин
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Очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, один из которых попал на видео ниже. Также сообщения взрывах приходят из Сумской и Одесской областей.

По всей территории Украины звучит воздушная тревога. В ряде областей работает ПВО, предположительно, звуки которого и слышит комментатор на видео.

По сообщениям очевидцев, в Киеве прозвучало уже 5 взрывов на объектах критической инфраструктуры.

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Видео: серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Сумской и Одесской областях
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03.11.2022 1887
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