Набиуллина назвала структурную перестройку экономики необходимой

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина уверена, что финансовый сектор и денежно-кредитная политика должны решить, каким образом финансировать преобразования.

Набиуллина считает, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации и ее ухудшению.

— Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики, — заявила она в Госдуме, представляя депутатам денежно-кредитную политику Центробанка на ближайшие три года.

Она отметила, что инфляция в России не значительно отличается от роста цен в экономиках, с которыми можно сравнить ситуацию в стране. При этом, по мнению главы ЦБ, Россия испытала более мощные экономические шоки.

Набиуллина заверила, что в России нет банков, которые не справились бы с вызовами. По ее словам, банковская система стабильна, а рынок кредитования растет в ответ на возросшие потребности экономики.

Вам будет интересно График выплат детского пособия в Ленобласти изменяется с ноября 2022 года Речь идет о выплате пособий на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь выплаты будут производиться с 24 числа. Изменение... 09.11.2022 291

Профильный комитет Госдумы также отметил, что структурной перестановке экономики должна содействовать денежно-кредитная политика, с учетом необходимости сохранения макроэкономической и ценовой стабильности.

По мнению депутатов, в связи с геополитической ситуацией, особенно важны быстрые и эффективные решения Правительства, законодательные изменения и регуляторные действия ЦБ на финансовом рынке.