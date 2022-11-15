Набиуллина назвала структурную перестройку экономики необходимой

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина уверена, что финансовый сектор и денежно-кредитная политика должны решить, каким образом финансировать преобразования.
Набиуллина считает, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации и ее ухудшению.
Она отметила, что инфляция в России не значительно отличается от роста цен в экономиках, с которыми можно сравнить ситуацию в стране. При этом, по мнению главы ЦБ, Россия испытала более мощные экономические шоки.
Набиуллина заверила, что в России нет банков, которые не справились бы с вызовами. По ее словам, банковская система стабильна, а рынок кредитования растет в ответ на возросшие потребности экономики.
Профильный комитет Госдумы также отметил, что структурной перестановке экономики должна содействовать денежно-кредитная политика, с учетом необходимости сохранения макроэкономической и ценовой стабильности.
По мнению депутатов, в связи с геополитической ситуацией, особенно важны быстрые и эффективные решения Правительства, законодательные изменения и регуляторные действия ЦБ на финансовом рынке.