Арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» за газ более €300 млн

Стокгольмский арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа.
Арбитражники признали указ Владимира Путина об оплате за газ в рублях форс-мажором по контракту и подтвердили правомерность приостановки поставок. Теперь стороны обязаны продолжить переговоры по дальнейшим поставкам газа.
Сама Gasum еще 16 ноября заявляла, что Стокгольмский арбитраж разрешил ей не платить в рублях по контракту с «Газпром экспортом».
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