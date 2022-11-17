Арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» за газ более €300 млн

Стокгольмский арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа.

Арбитражники признали указ Владимира Путина об оплате за газ в рублях форс-мажором по контракту и подтвердили правомерность приостановки поставок. Теперь стороны обязаны продолжить переговоры по дальнейшим поставкам газа.

Сама Gasum еще 16 ноября заявляла, что Стокгольмский арбитраж разрешил ей не платить в рублях по контракту с «Газпром экспортом».