Дождь в Норвегии поможет странам Европы преодолеть энергокризис

Как сообщает Bloomberg, проливные дожди в Норвегии способствовали повышению уровня воды в водохранилищах местных гидроэлектростанций (ГЭС), благодаря чему удастся сохранить экспорт электричества в страны Европы и помочь им преодолеть энергокризис.

Вырабатываемая на ГЭС Норвегии энергия считается одной из наиболее дешевых в Европе среди других «зеленых» источников за счет обширных гидроресурсов страны. Но в 2022 году водохранилища на юго-западе Норвегии, откуда электричество поставляют в том числе в Великобританию, Германию и Нидерланды, резко обмелели.

Власти скандинавской страны в разгар энергокризиса объявили, что могут ограничить экспорт для обеспечения внутреннего рынка, который почти полностью полагается на ГЭС.

«К счастью, сейчас прошел дождь, так что ситуация стала намного лучше. В контексте надежности поставок этой зимой мы будем в большей безопасности, чем считалось ранее», – заявил министр энергетики Норвегии Терье Аасланд

На момент подготовки публикации уровень наполненности водохранилищ в Норвегии остается ниже среднего на 8%, но еще в августе этот показатель отставал от среднего на 25%.