Гражданин Алжира остался без рюкзака с музыкальной колонкой после встречи с жителями Щеглово

По информации ivbg.ru, 18 ноября около 01:00 в полицию Всеволожского района обратился 30-летний гражданин Алжира. На улице Дружной в Щеглово на него напали двое.

Ударив иностранца несколько раз, они скрылись с рюкзаком, в котором лежали вещи и портативная музыкальная колонка. Подозреваемых задержали в течение часа – ими оказались двое местных жителей 30 и 33 лет.

По факту грабежа заведено уголовное дело.