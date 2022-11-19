Гражданин Алжира остался без рюкзака с музыкальной колонкой после встречи с жителями Щеглово

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 18 ноября около 01:00 в полицию Всеволожского района обратился 30-летний гражданин Алжира. На улице Дружной в Щеглово на него напали двое.

Ударив иностранца несколько раз, они скрылись с рюкзаком, в котором лежали вещи и портативная музыкальная колонка. Подозреваемых задержали в течение часа – ими оказались двое местных жителей 30 и 33 лет.

По факту грабежа заведено уголовное дело.

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05.10.2022 2478
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