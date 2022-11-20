Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 20 ноября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор-Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины.

На Купянском направлении ВСУ активных действий не предпринимали. По скоплениям противника наносилось поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в районах населенных пунктов Табаевка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. За сутки на данном направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающего поражения огнем артиллерии по выдвигавшимся колоннам ВСУ сорваны попытки противника атаковать силами трех ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Кременная ЛНР.

Кроме того, противник предпринял безуспешную попытку силами ротной тактической группы атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Коломыйчиха ЛНР. В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Всего за сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Южно-Донецком направлении в результате нанесения огневого поражения и решительных действий штурмовых групп сорваны попытки ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Славное, Павловка, Ровнополь и Времевка. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены два МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа.

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Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение 19 ноября артиллерией ВСУ по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции.

С 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три – попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса №2. С 10 часов до 10.10 минут зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию.

Стрельба велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.

Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме. Последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и Росатома.